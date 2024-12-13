Davinson Sanchez sakatlandı mı? Taraftar kaç maç olmayacağına dair açıklama bekliyor

13 Aralık 2024 16:00 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:08

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık akşamı oynanan GS - Malmö müsabakasında Davinson Sanchez, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıklar devam ederken taraftarın gözü oyuncunun sakatlık durumuna çevrildi.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray​, Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. 12 Aralık'ta birçok eksik ile sahaya çıkan GS'den kötü haber geldi.

Davinson Sanchez, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

DAVİNSON SANCHEZ SAKATLANDI MI, NEDEN ÇIKTI?

UEFA Avrupa Ligi​'nde heyecan devam ederken GS, 12 Aralık akşamı Malmö ile karşılaştı. Müsabaka esnasında sakatlık geçiren Sanchez'in yerine oyuna Kerem Demirbay​ girdi.

Malmö maçında Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Yusuf Demir ve Mauro Icardi sakatlıkları sebebiyle forma giymemişti.

Teknik direktör Okan Buruk​, maç sonrası açıklamalarında Sanchez'in sakatlığı ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Buraya çok eksik geldik ve oyun içinde Davinson’un sakatlanması, devamında yorgunluklar başladı. Değişiklikler yaptık. Maçın son bölümünü çok iyi oynamadık. Savunma olarak doğru yerdeydik ama iyi savunamadık. Jelert ayağının ağrımasıyla değişiklik istedi. Zaten çok fazla seçeneğimiz yoktu.

Bu sefer Kerem Demirbay’ı savunmanın içine çekerek 5’liye döndük. Metehan’ı kenara attık. Hepimizin orada olduğu bir pozisyonda basit bir gol yedik. Maçı bitirmemiz gerekirdi. Uzatma dakikalarıydı. Çıkışlarda topu tutamadık. Top kayıplarımız da oldu. Bunda oyuncuların üzerindeki yorgunluğun etkisi de vardı. Daha iyi savunma yapıp maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapmadığımızı düşünüyorum.”

DAVİNSON SANCHEZ KAÇ MAÇ YOK?

Maç sonrası açıklamalarında Sanchez'in yaşadığı sakatlığa değinen Buruk, “Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Daha kötüye gitmesin diye devam etmedi. Jelert’in yorgunluk ağrısı oldu. Önemli bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Uzun süreden sonra ilk defa böyle tempolu bir maç oynadı.” ifadelerini kullandı.

Kulüpten şu an için herhangi bir açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde Sanchez'in durumu hakkında bilgilendirme yapılması bekleniyor.