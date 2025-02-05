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Dayı 2 filmi ne zaman çıkacak? İlk film 2021 yılında vizyona girmişti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Şubat 2025 14:31 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:02
Dayı 2 filmi ne zaman çıkacak? İlk film 2021 yılında vizyona girmişti

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın yer aldığı Dayı filminin ikincisi geliyor. Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi adlı filmin son yayınlanan fragmanının ardından ne zaman vizyona gireceği belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Dayı 2 filmi 7 Şubat 2025 tarihinde vizyona girecek. Serinin hayranları tarafından Dayı 2 nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı Dayı filminin ikincisi vizyona giriyor. 2021 yılında ilk filmi çıkan seri kısa sürede büyük izleyici kitlelerine ulaşmıştı. İkinci filmde de "Dayı" karakterinin hikayesi anlatılmaya devam edilecek.

Filmin hayranları tarafından Dayı 2 ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler sorularının cevapları merak ediliyor.

Dayı 2 filmi ne zaman çıkacak? İlk film 2021 yılında vizyona girmişti - 1. Resim

DAYI 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi adlı film fragmanında yer alan bilgilere göre 7 Şubat 2025 Cuma günü vizyona girecek. İlk filmde anlatılan Dayı karakterinin yükseliş hikayesi devam ettirilecek. 

Filmin senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar kaleme aldı. Görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya'nın yaptığı Dayı 2 filminin, sanat yönetmeni Özkan Çimenli yapıyor.

Dayı 2 filmi ne zaman çıkacak? İlk film 2021 yılında vizyona girmişti - 2. Resim

DAYI 2 OYUNCU KADROSU

Dayı 2 filminin başrolünde ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yer alan diğer isimler ise şöyle:

  • Ergül Miray Şahin
  • Reha Özcan
  • Cem Özer
  • Yıldıray Şahinler
  • Recep Çavdar
  • Yüksel Arıcı
  • Sabahattin Yakut
  • Umut Oğuz 
  • Bora Karakul
  • Ebru Karanfilci
  • İskender Bağcılar
  • Süleyman Kadim Kabaali
  • Kadir Toprak Karaman
  • Pınar Şenol

Sıkça Sorulan Sorular
Dayı 2 filminin çekimleri İstanbul ve Kocaeli'nde yapıldı.

Kaynak: TGRT HABER

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