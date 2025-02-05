Dayı 2 filmi ne zaman çıkacak? İlk film 2021 yılında vizyona girmişti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Şubat 2025 14:31 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:02

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın yer aldığı Dayı filminin ikincisi geliyor. Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi adlı filmin son yayınlanan fragmanının ardından ne zaman vizyona gireceği belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Dayı 2 filmi 7 Şubat 2025 tarihinde vizyona girecek. Serinin hayranları tarafından Dayı 2 nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı Dayı filminin ikincisi vizyona giriyor. 2021 yılında ilk filmi çıkan seri kısa sürede büyük izleyici kitlelerine ulaşmıştı. İkinci filmde de "Dayı" karakterinin hikayesi anlatılmaya devam edilecek. Filmin hayranları tarafından Dayı 2 ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler sorularının cevapları merak ediliyor. DAYI 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK? Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi adlı film fragmanında yer alan bilgilere göre 7 Şubat 2025 Cuma günü vizyona girecek. İlk filmde anlatılan Dayı karakterinin yükseliş hikayesi devam ettirilecek. Filmin senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar kaleme aldı. Görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya'nın yaptığı Dayı 2 filminin, sanat yönetmeni Özkan Çimenli yapıyor. DAYI 2 OYUNCU KADROSU Dayı 2 filminin başrolünde ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yer alan diğer isimler ise şöyle: Ergül Miray Şahin

Reha Özcan

Cem Özer

Yıldıray Şahinler

Recep Çavdar

Yüksel Arıcı

Sabahattin Yakut

Umut Oğuz

Bora Karakul

Ebru Karanfilci

İskender Bağcılar

Süleyman Kadim Kabaali

Kadir Toprak Karaman

Pınar Şenol Sıkça Sorulan Sorular Dayı 2 filmi nerede çekildi? Dayı 2 filminin çekimleri İstanbul ve Kocaeli'nde yapıldı.