DeepSeek kimin, hangi ülkenin? 6 milyon doların altında maliyetle geliştirdi

28 Ocak 2025 22:52 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 22:52

DeepSeek, açık kaynaklı geniş dil modelleri geliştiren bir yapay zeka şirketidir. DeepSeek’in sahibi, hem High-Flyer'ın kurucusu hem de DeepSeek'in CEO'su olarak bilinmektedir. DeepSeek, düşük maliyetle güçlü performans sunan modelleriyle Çin'i yapay zeka sektöründe önemli bir oyuncu haline getirmiştir. Mayıs 2024'te piyasaya sürdüğü DeepSeek-V2 modeli ile "Yapay Zekanın Pinduoduo'su" olarak anılmaya başlanmış, bu durum diğer teknoloji devlerini fiyatlarını düşürmeye itmiştir.

ABD borsası Nasdaq neden düştü? Çinli DeepSeek piyasayı altüst etti

ABD borsası Nasdaq neden düştü? Çinli DeepSeek piyasayı altüst etti

DeepSeek, yapay zeka alanında önemli adımlar atan bir şirkettir. Şirketin sahibi ve CEO'su, aynı zamanda High-Flyer hedge fonunun da kurucusudur.

DEEPSEEK KİMİN, SAHİBİ KİM?

DeepSeek'in sahibi, Liang Wenfeng'dir. Wenfeng, hem DeepSeek'in kurucusu hem de CEO'su olarak görev yapmaktadır. DeepSeek, onun vizyonu doğrultusunda, yapay zekayı daha erişilebilir ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Liang Wenfeng, yapay zeka alanında öncü olma hedefiyle, High-Flyer hedge fonundan sağladığı finansmanla DeepSeek'i geliştirmiştir.

Şirketin yönetimi, yapay zekanın geniş dil modellerini geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir ekibin elindedir. DeepSeek'in işe alım stratejisi, teknik yeteneği ön planda tutarak, yeni mezun ve kariyerinin başındaki geliştiricileri hedeflemektedir. Bu yaklaşım, şirketin yenilikçi ve maliyet etkin modeller üretmesine yardımcı olmuştur.

DEEPSEEK HANGİ ÜLKENİN?

DeepSeek, Çin merkezli bir yapay zeka şirketidir. Merkezi, Zhejiang eyaletinin Hangzhou şehrinde bulunmaktadır. Bu şirket, Çin'in yapay zeka alanındaki yükselişinin önemli bir parçasıdır ve ülkenin teknoloji endüstrisindeki rekabetçi yapısını yansıtmaktadır. DeepSeek, Çin'in yapay zeka ekosistemi içinde, düşük maliyetle güçlü performans sunan modelleriyle dikkat çekmiştir.

Çin'in teknoloji devleriyle rekabet edebilmek için DeepSeek, özellikle DeepSeek-V2 modeliyle dikkat çekici bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, diğer büyük teknoloji şirketlerini de kendi yapay zeka modellerinin fiyatlarını düşürmeye zorlamıştır. Çin'de yapay zeka alanındaki bu rekabet, ülkenin teknolojik inovasyon ve ekonomik büyüme stratejilerinin bir parçası olarak görülmektedir.

DEEPSEEK'İN SAHİBİ LİANG WENFENG KİMDİR?

Liang Wenfeng, 1985 doğumlu bir Çinli girişimcidir ve High-Flyer hedge fonunun kurucu ortağıdır. Zhejiang Üniversitesi'nde Elektronik Bilgi Mühendisliği lisansı ve Bilgi ve İletişim Mühendisliği yüksek lisansı yapmıştır. Wenfeng, 2007-2008 mali krizi sırasında ticarete başlamış ve yapay zekayı finansal piyasalarla entegre etme konusunda öncü olmuştur. 2015'te High-Flyer'ı kurarak, matematiksel modeller ve yapay zeka teknikleriyle yatırım kararları alan bir fon oluşturmuştur.

2019 yılına gelindiğinde, High-Flyer'ın yönetimi altındaki varlıklar 10 milyar doları aşmış ve Wenfeng, yapay zekayı finansın ötesine taşıma vizyonuyla DeepSeek'i kurmuştur. Bu girişimle, Wenfeng'in amacı, yapay zekayı daha geniş bir kitleye ulaştırmak ve verimliliği artırmaktır. DeepSeek'in yeni nesil modelleri, 2000 Nvidia H800 çip kullanarak eğitilmiş ve 6 milyon doların altında maliyetle geliştirilmiştir, bu da Wenfeng'in teknolojiye olan ilgisinin ve yenilikçi yaklaşımının bir göstergesidir.

DEEPSEEK'İ KİM YAPTI?

DeepSeek, Liang Wenfeng tarafından kurulan ve CEO'su olduğu bir şirkettir.

DEEPSEEK HANGİ ÜLKEYE AİT?

DeepSeek, Çin merkezli bir yapay zeka şirketidir.

LİANG WENFENG KİMDİR?

Liang Wenfeng, 1985 doğumlu Çinli bir girişimci ve High-Flyer hedge fonu ile DeepSeek'in kurucusu ve CEO'sudur.

DEEPSEEK'İN FİNANSMANI NASIL SAĞLANIYOR?

DeepSeek'in finansmanı, Liang Wenfeng tarafından kurulan High-Flyer hedge fonu tarafından sağlanmaktadır.