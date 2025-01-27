DeepSeek nedir nasıl kullanılır? Çinli yapay zeka ChatGPT'nin en büyük rakibi oldu
Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek’in kendi adını taşıyan büyük dil modeli, OpenAI firmasının ChatGPT'sinin en büyük rakiplerinden biri haline geldi. DeepSeek gündem olmasının ardından bütün ilgileri de üzerine çekti.
DeepSeek, Çinli chatbot ile yapay zeka dünyasına güçlü bir adım attı.
Uygulama ABD, İngiltere ve Çin'de en yüksek puan alan ücretsiz uygulama oldu.
DEEPSEEK NEDİR?
DeepSeek, 2023 yılında kuruldu. Şirket, açık kaynaklı AI modelleri, özellikle sohbet botları geliştiriyor.
Yazılım ABD merkezli benzerlerinin aksine, geniş bir geliştirici topluluğu tarafından incelenebilir ve iyileştirilebilir durumda.
Uygulama, Ocak ayı başlarında yayınlandıktan sonra ABD'de zirveye çıktı.
DEEPSEEK'İN KURUCUSU KİM?
Şirketin kurucusu 1985 doğumlu Liang Wenfeng.
Şirketi, 1,4 milyon dolar kayıtlı sermayeyle kurdu.