DeepSeek nedir nasıl kullanılır? Çinli yapay zeka ChatGPT'nin en büyük rakibi oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

27 Ocak 2025 19:40 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 19:42

Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek’in kendi adını taşıyan büyük dil modeli, OpenAI firmasının ChatGPT'sinin en büyük rakiplerinden biri haline geldi. DeepSeek gündem olmasının ardından bütün ilgileri de üzerine çekti.