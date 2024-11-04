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Deha 7. bölümde Devran kardeşinin katiliyle yüz yüze geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Kasım 2024 11:33 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:40
Deha 7. bölümde Devran kardeşinin katiliyle yüz yüze geldi

Show Tv'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Deha 7. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Deha son bölüm, izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Show TV’nin heyecan dolu dizisi Deha​, 7. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitledi. Devran’ın kardeşinin katiliyle yüzleşmeye daha da yaklaştığı bu bölümde olaylar giderek karmaşıklaşıyor.

Deha 7. bölümde Devran kardeşinin katiliyle yüz yüze geldi - 1. Resim

Cesur’un olayların içinde düşündüğünden daha fazla yer aldığını fark eden Devran, katile ulaşmak için yeni bir adım atarken, hala hedefe tam olarak ulaşamamış durumda.

Deha 7. bölümde Devran kardeşinin katiliyle yüz yüze geldi - 2. Resim

Öte yandan, Karga’nın Hakim’in batık şirketine yatırım yapması İskender’i tedirgin eder. Karga’nın artık kendisiyle çalışmayacağını düşünen İskender, bu durumu Devran’ın üstüne yıkar. Yeni bir ortak arayışına giren İskender, bu süreçte Devran’ın ailesinin zaaflarına oynayarak onları kullanma niyetindedir.

Deha 7. bölümde Devran kardeşinin katiliyle yüz yüze geldi - 3. Resim

Deha son bölümde, Devran hem Cesur’u alt etmeye çalışırken hem de Ceylan’ı yaşadığı ikilemden kurtarmak için çabalar. Ancak, İskender bu ikilemi daha da derinleştirerek Devran’ın önüne yeni engeller çıkarır.

Deha 7. bölümde Devran kardeşinin katiliyle yüz yüze geldi - 4. Resim

Devran, Cesur’un açığını yakalayarak onun peşinden dönüşü olmayan bir yola adım atar.

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Kaynak: TGRT Haber
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