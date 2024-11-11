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Deha 8. bölümde Devran yeni planını devreye soktu Deha 8. bölüm özeti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:24
Deha 8. bölümde Devran yeni planını devreye soktu Deha 8. bölüm özeti

Her bölümüyle kendinden söz ettirmeye devam eden dizi Deha 8. bölümde de heyecan dolu gelişmeler izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Show TV’nin sevilen yapımlarından Deha 8. bölümüyle dün akşam izleyenleriyle buluştu.

Dizide yaşananlar sevenlerini ekrana bağlamayı başarırken gelecek bölümde olacaklar şimdiden merak konusu oldu.

Deha 8. bölümde Devran yeni planını devreye soktu Deha 8. bölüm özeti - 1. Resim

DEHA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devran, Çağlar'ı kaybedince Boran'ın cinayetine giden yolda kendini yeniden başladığı yerde bulur.

Ama artık Cesur'un bu cinayetle bağlantısından emindir.

Deha 8. bölümde Devran yeni planını devreye soktu Deha 8. bölüm özeti - 2. Resim

Artık yalnız hareket etmemesi gerektiğini anlayarak yöntemini değiştirmeye karar verir ve Sofi'nin desteğini ister.

İskender Karga'ya artık Devran'la birlikte olmayacağını söyleyecekken Devran'ın beklenmedik yeni hamlesi Karga'nın ondan vazgeçmesine engel olur.

Deha 8. bölümde Devran yeni planını devreye soktu Deha 8. bölüm özeti - 3. Resim

Yaman, Ferman ve Ceylan, maddi yönden sınanmaya başlarlar. Esme bunu görür ve Devran'ı bu konuda uyarır.

Her yere yetişme çabasında olan Devran ise kurduğu planla Karga'dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.

Sıkça Sorulan Sorular
17 Kasım Pazar günü yayınlanacak

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Kaynak: TGRT Haber

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