Deha 8. bölümde Devran yeni planını devreye soktu Deha 8. bölüm özeti

11 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:24

Her bölümüyle kendinden söz ettirmeye devam eden dizi Deha 8. bölümde de heyecan dolu gelişmeler izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

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Deha bu akşam var mı? 3 Kasım yayın akışı belli oldu

Deha bu akşam var mı? 3 Kasım yayın akışı belli oldu

Show TV’nin sevilen yapımlarından Deha 8. bölümüyle dün akşam izleyenleriyle buluştu.

Dizide yaşananlar sevenlerini ekrana bağlamayı başarırken gelecek bölümde olacaklar şimdiden merak konusu oldu.

DEHA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devran, Çağlar'ı kaybedince Boran'ın cinayetine giden yolda kendini yeniden başladığı yerde bulur.

Ama artık Cesur'un bu cinayetle bağlantısından emindir.

Artık yalnız hareket etmemesi gerektiğini anlayarak yöntemini değiştirmeye karar verir ve Sofi'nin desteğini ister.

İskender Karga'ya artık Devran'la birlikte olmayacağını söyleyecekken Devran'ın beklenmedik yeni hamlesi Karga'nın ondan vazgeçmesine engel olur.

Yaman, Ferman ve Ceylan, maddi yönden sınanmaya başlarlar. Esme bunu görür ve Devran'ı bu konuda uyarır.

Her yere yetişme çabasında olan Devran ise kurduğu planla Karga'dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.