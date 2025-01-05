Deha bu akşam neden yok? Yerine RTÜK belgeseli yayınlanacak

05 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:38

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi bugün yayınlanmadı. Dizinin yayın saatinin geçmesi ve ekranlara gelmemesi üzerine Deha bugün var mı sorusu gündeme geldi. RTÜK yaptırımları nedeniyle dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı.

RTÜK’ün ceza kestiği dizi ve programlar belli oldu!

RTÜK’ün ceza kestiği dizi ve programlar belli oldu!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen​, Ahsen Eroğlu, Onur Saylak gibi isimlerin yer aldığı Deha​ dizisi her hafta pazar günleri ekranlara geliyor.

Ancak yılbaşı haftası olması nedeniyle birçok dizi​ yayın akışında yer almıyor.

Bu sebepten dolayı da Deha dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı gündem oldu.

DEHA BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Show TV tarafından paylaşılan 5 Ocak 2025 yayın akışında Deha dizisi yer almadı.

Dizinin sadece gece saatlerinde bir önceki bölümünün tekrarı yayınlanacak.

Yeni bölümünün ise haftaya yayınlanması bekleniyor.

DEHA BU AKŞAM NEDEN YOK?

RTÜK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Deha dizisine program durdurma cezası verildi.

Cezadan dolayı Deha dizisinin yeni bölümü 5 Ocak 2025 Pazar günü yayınlanmıyor.

Dizinin yeni bölümü yerine RTÜK belgeseli yayın akışında yer aldı.