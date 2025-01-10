Deha bu hafta var mı? RTÜK cezasının biteceği tarih izleyicinin gündeminde

10 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:03

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Deha, RTÜK cezası sebebiyle ekranlara gelmiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar bekleniyor. Bu hafta var mı belli oldu ve Show TV yayın akışını paylaştı.

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Ekranların sevilen dizisi olan Deha​, cezası sebebiyle seyirci ile buluşamamıştı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da seyircinin gündeminde yer alıyor. Bu haftanın yayın akışı netleşti.

DEHA BU HAFTA VAR MI 12 OCAK?

Deha, 12 Ocak Pazar günü yayın akışına göre yayınlanmayacak. RTÜK tarafından aldığı ceza sebebiyle dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Yayın akışında RTÜK belgeseli yer aldı.

DEHA NEDEN YOK?

Dizi, RTÜK cezası sebebiyle yeni bölüm yayınlamıyor. İzleyiciler 12 Ocak Pazar akşamı diziyi ekranlarda görememesi üzerine sebebini araştırmıştı. Ceza alması nedeniyle bu hafta da izleyici ile buluşmayacak.

Diğer diziler de yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölüm yayınlamamıştı. Bu hafta yeni bölümler yayınlanmaya başlıyor.

DEHA YENİ BÖLÜM, FRAGMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin Instagram hesabından yaptığı "Hikaye kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümümüzle 19 Ocak’ta buluşuyoruz." paylaşımı ile yeni bölüm tarihi belli oldu.

Cezanın sona ermesinin ardından Deha, 19 Ocak'ta yeniden ekranlara yeni bölümleriyle gelecek.

SHOW TV 12 OCAK YAYIN AKIŞI

Siyah Kalp - 07.00

Pazar Sürprizi - 10.00

Züğürt Ağa - 13.00

Kızılcık Şerbeti - 15.15

Hafta Sonu Ana Haber - 18.25

RTÜK Belgesel - 20.00

Dağ 2 - 22.30

Deha - 01.15

Dağ 2 - 03.45

Sandık Kokusu - 05.45