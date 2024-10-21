Deha dizisi İmre'yi oynayan Melis Sezen kimdir? 

21 Ekim 2024 16:34 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:37

Show TV’de yayınlanan Deha dizisinde 'İmre' karakterini oynayan Melis Sezen isminden söz ettirmeyi başardı. Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Melis Sezen’in hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sadakatsiz dizisinde Derin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, 'Deha' ile yeniden izleyicilerle buluştu.

MELİS SEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Show TV'de yayına başlayan, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Deha' ile izleyicilerle buluşan Melis Sezen, 2 Ocak 1997 doğumludur. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

Melis Sezen İstanbul’da dünyaya geldi. Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü.

MELİS SEZEN’İN BURCU NE, BOYU KAÇ?

Başarılı projelerde oynayarak dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen Oğlak burcudur.

1.72 boyu ve duru güzelliğiyle Sadakatsiz dizisinde oynayarak büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görüldü.

MELİS SEZEN NASIL KEŞFEDİLDİ?

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Asya karakterini oynayan güzel oyuncu ardından Siyah İnci dizisinde rol aldı.

İlk başrol oyunculuğu Leke dizisi oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrol olarak oynadı. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.

MELİS SEZEN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2020 – Sadakatsiz (Derin) (TV Dizisi) 2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Nazan) (TV Dizisi) 2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi) 2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi) 2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi) 2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi) 2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi) 2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)

MELİS SEZEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Dünya Hali 2Tilki Yuvası Bizim İçin Şampiyon Kovala İçten Sesler Korosu

DEHA İMRE KİMDİR?

Deha dizisinde İmre karakterini oynayan Melis Sezen, başarılı performansıyla gündeme geldi. İmre karakteri dizide özgür ruhlu, güzel ve zeki bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Dişil enerjisi yüksek olan İmre, kendi olmaktan çok mutludur ve hayatının her anını büyük bir heyecanla yaşar.