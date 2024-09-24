Deha dizisinde Boran karakterini Çağan Efe Ak oynuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Eylül 2024 14:08 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:14

Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha, Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. İlk bölümü ile sosyal medyada gündem olan dizinin senaryosu ve oyuncuları izleyiciden tam not aldı. Boran karakterini kimin oynadığı ise merak konusu oldu.

Aras Bulut İynemli​'nin başrolünde yer aldığı Deha dizisi yayınlandığı ilk bölüm ile beğeni topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizi yayın hayatına başlarken Boran karakteri de dikkatleri üzerine çekti. DEHA BORAN KİM, GERÇEK ADI NEDİR? Dizide yer alan Boran karakteri Devran’ın erkek kardeşi, Ceylan’ın ikizidir. Babasını hiç görmeyen Boran zengin bir hayatın hayalini kuran bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ve Çağan Efe Ak oynuyor. ÇAĞAN EFE AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Deha dizisinde rol alan oyuncu 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Reklam filmleri ile kariyerine başlayan isim Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde kamera karşısına geçti. Güldüy Güldüy Çocuk programında birçok kez rol alan Ak, seslendirme de yapıyor. 2021 ile 2022 yılları aralığında Tozkoparan İskender dizisinde başrol olarak karşımıza çıktı. DEHA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin kadrosunda Uğur Polat, Aras Bulut İynemli, Onur Saylak, Zuhal Gencer, Taner Ölmez, Umutcan Ütebay, Melis Sezen, Taner Rumeli, Ahsen Eroğlu, Oğulcan Arman Uslu, Seda Akman, Çağrı Atakan, Çağan Efe Ak, Yusuf Selim Uğurlu, Cenk Kangöz, Eylül Ersöz, Abdurrahman Yunusoğlu, Emel Göksu ve Ali Berge gibi isimler bulunuyor. 22 Eylül itibarıyla yayınlanmaya başladı. İlgili Haberler Bugün başlayacak DEHA dizisinin oyuncular arasında Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Melis Sezen yer alıyor Deha dizisi İstanbul'da çekiliyor