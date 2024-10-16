Deha dizisinde İmre karakterini Melis Sezen oynuyor

16 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:13

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi ilk bölümlerinin ardından izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide yer alan İmre karakterinin kim olduğu gündem oldu. Ayrıca izleyiciler karakteri oynayan Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını da araştırıyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli​, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen​ ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Umut Aral'ın oturduğu Deha dizisi ilk bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Dizide yer alan karakterlerden İmre'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

DEHA İMRE KİM?

Deha dizisinde İmre karakteri ünlü oyuncu Melis Sezen tarafından oynanıyor.

MELİS SEZEN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Arnavut, Makedonya göçmeni, anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmeni olan ünlü oyuncu Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'ni tamamladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk yapmaya başladı.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Melis Sezen, kariyerine ilk olarak 2016-2017 yılları arasında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alarak başladı.

Siyah İnci, Dünya Hali, Tilki Yuvası ve Bizim İçin Şampiyon gibi yapımlarda rol aldıktan sonra ilk başrolünü Leke adlı dizide aldı.

Melis Sezen'in oynadığı diğer yapımlar ise şöyle: