DEM Parti Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın neden gözaltına alındığı gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:59

Bugün gelen açıklamaya göre Esenyurt Dem Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gündeme gelen olay sonrasında gözaltına alınma sebepleri de araştırıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ kararınca bugün Esenyurt​ DEM Parti​ İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı. Son zamanlarda gündemde yer alan isimlerin gözaltına alınmasının ardından nedeni de merak konusu oldu. DEM PARTİ ABDULLAH ARINAN VE ROJDA YILMAZ GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı. DEM Parti X hesabı üzerinden gelen açıklama şöyle oldu: "Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" İlgili Haberler Son dakika | DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı