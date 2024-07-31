DEM Parti Batman milletvekili Zeynep Oduncu 1987 yılında doğdu

31 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:29

Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaya geçitlerine yazılan Kürtçe yazılar gündem oldu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Mardin'in Dargeçit ilçesinde yazılan yazılar silindi.

Yazıların silinmesi sosyal medyada gündem oldu ve DEM Parti Batman milletvekili Zeynep Oduncu, "Kürtçe uyarı yazılarına dahi tahammül edemeyenlere anadilin önemini hatırlattık" mesajıyla bir video paylaştı.

Videoda sprey boyayla valilik duvarına duvara "önce Kürtçe", "önce dil" yazdı

Paylaşımın ardından vatandaşlar tarafından Zeynep Oduncu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı.

ZEYNEP ODUNCU HANGİ PARTİDEN?

Zeynep Oduncu, 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den milletvekili oldu.

ZEYNEP ODUNCU KİMDİR?

Zeynep Oduncu, 1 Ocak 1987 yılında Batman'ın Gerçüş ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğretimini ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tatvan MYO'da Bilgisayar Teknoloji Programı bölümünden mezun oldu.

2014 yerel seçimlerinde Demokratik Bölgeler Partisi'nden Gerçüş belediye başkanlığına seçildi.

2016 yılında görevden alınan Zeynep Oduncu, 2019 yerel seçimlerinde HDP Gerçüş belediye başkanlığı için aday gösterildi.