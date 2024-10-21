Demans belirtilerinin görüldüğü yaş grubu belli oldu

21 Ekim 2024 11:52 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:56

Bilim insanlarının yalnızlığın demans riskini artırdığını açıkladı. 600 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın ardından demans hastalığının belirtileri ve hangi yaş grubunda ortaya çıktığı merak konusu oldu.

Demans hastalığına dair araştırmalar hız kazandı. Farklı nedenlerden kaynaklanabilen bir sendrom olan demans, beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkıyor.

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans, beynin işlevlerinin yavaş yavaş bozulduğu, hafıza, düşünme, karar verme ve davranış gibi bilişsel yetilerde kayıpların yaşandığı bir hastalıktır. Aslında demansa bir hastalık olarak bakmak doğru olmaz çünkü demans, farklı hastalıkların bir araya geldiği belirtileri temsil ediyor.

DEMANS HASTALIĞI HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜR?

Demans hastalığının belirtileri genellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde ortaya çıkar. Ancak demans hastalığı sadece yaşlılar ile sınırlı değildir.

DEMANS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ ARASINDA NELER VAR?

Demans belirtileri arasında hafıza kaybı, zihinsel karışıklık, yargılama ve karar vermede zorluk ve dil problemleri yer alıyor.