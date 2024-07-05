Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz resmi tatil olacak

05 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:24

Türkiye’nin dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde milletimizin kahramanlığı anılırken Türklerin birlik ve beraberlik içinde olduğu zamanlarda her zaman güçlü olacağı bir kez daha hatırlanıyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl resmi tatil olarak kabul edildi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz’un 8.yılı kahramanlık destanlarıyla düzenlenen etkinliklerle gaziler ve şehitler anılacak.

15 TEMMUZDA NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde olduğu gibi 15 Temmuz gününde devlete bağlı kurumlar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, dövizciler, kuyumcular, hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Nöbetçi eczane ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

15 TEMMUZ NE BAYRAMI?

15 Temmuz 2016 yılında yapılan askeri darbe girişimi halkın inancı, mücadelesi ve direnişiyle geri püskürtülmüştür. Bu yüzden her yıl 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gazi ve şehitlerimizi anma günü olarak kabul edilir.

15 TEMMUZ NEDEN ÖNEMLİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz, demokrasinin korunması ve Milli birliğin önemini gösterir.

15 TEMMUZ’UN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

2016 yılında yapılan hain darbe girişinden bugüne kadar 8 yıl geçti. Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8.yıldönümünü kutlayacak ve şehitlerimizi anacağız.