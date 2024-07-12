Demokrasi ve Milli Birlik Gününde İstanbul’da 5 köprüde Türk Bayrağı dalgalanacak: 15 Temmuz'da bayrak asmanın önemi

12 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:34

8 yıl önce yapılan hain darbe girişiminin milletin iradesiyle geri püskürtülmesinden dolayı 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Milli Bayramlarda olduğu gibi resmi kurumlara ve özel konutlara bayrak asılacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜNDE 5 KÖPRÜDE BAYRAK DALGALANACAK

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 8.yıldönümü için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Türk Bayrağı asıldı.

15 TEMMUZ’DA BAYRAK ASMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Demokrasi ve Milli İrade Gününde bayrak asmak; 15 Temmuz 2016 yılında hayatını kaybeden ve demokrasiye sahip çıkanlara saygı duruşu kabul edildiğinden milli irade ve demokrasi açısından önemlidir.

15 TEMMUZ'DA BAYRAK ASILIR MI?

Türk Bayrağı Tüzüğünün 11 ve 12.Maddesine göre Milli bayram, genel bayram ve hafta tatillerinde; resmi daireler, bağımsız bölükler, askeri karargahlar, kamu kurum ve kuruluşlarında; kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri dışında, Bayrak çekilmesi veya konulması mahallî mülki amirinin müsaadesine bağlıdır.

BAYRAK ASILAN MİLLİ GÜNLER

18 Mart Şehitleri Anma Günü

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

15 TEMMUZ NEDEN ÖNEMLİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz, demokrasinin korunması ve Milli birliğin önemini gösterir.

15 TEMMUZ’UN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

2016 yılında yapılan hain darbe girişiminden günümüze kadar 8 yıl geçti. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’nün 8.yıldönümü olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl resmi tatil olarak kabul edildi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz’un 8.yılı kahramanlık destanlarıyla düzenlenen etkinliklerle gaziler ve şehitler anılacak.