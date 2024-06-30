Demon Slayer 5. sezonu 2025 yılında çıkması bekleniyor

30 Haziran 2024 20:38 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:42

Koyoharu Gotouge tarafından yazılan ve çizilen Japon manga serisi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba'nın 5. sezonu, anime takipçileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

DEMON SLAYER 5. SEZONU NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yeni sezonun en erken 2025 yılında çıkması bekleniyor.

Anime dünyasının bu popüler serisi, Tanjiro Komado'nun mücadelesini konu alıyor.

DEMON SLAYER KONUSU NEDİR?

Demon Slayer, ailesi katledilen ve küçük kız kardeşi Nezuko'nun ve Tanjiro Kamado'nun hikayesini anlatıyor.

Tanjiro, ailesinin yükünü sırtlayan ve kömür satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır.

Bir gün, köyden döndüğünde ailesinin katledildiğini görür.

Bu korkunç olay, Tanjiro'yu kız kardeşini kurtarmaya iter.

TANJIRO'NUN MÜCADELESİ NASIL DEVAM EDECEK?

Serinin önceki sezonlarında Tanjiro, güçlenmiş ve yeni dostlar edinmiştir.

5. sezonda ise Tanjiro'nun daha büyük ve tehlikeli düşmanlarla karşılaşması bekleniyor.

İzleyiciler, Tanjiro'nun kız kardeşi Nezuko'yu kurtarma çabasını heyecanla takip etmeye devam edecek gibi gözüküyor.