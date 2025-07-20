Demon Slayer yeni filmi ne zaman çıkacak? Türkiye'de vizyona gireceği tarih belli oldu

Dünyanın en popüler Japon manga serilerinden biri olan Demon Slayer'ın yeni filmi için geri sayım başladı. Anime takipçileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen Demon Slayer'ın yeni filminin ne zaman çıkacağı duyuruldu. Film Japonya'da geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Dünya çapında ise ne zaman sinemalara geleceği netlik kazandı.

DEMON SLAYER YENİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Demon Slayer'ın yeni filmi 18 Temmuz 2025 tarihinde Japonya'da vizyona girdi. Filmin uluslararası gösterimi ise Japonya'dan yaklaşık 2 ay sonra 12 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Türkiye'de de filmin 12 Eylül 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Demon Slayer serisi yeni film ile birlikte final yapacak.

DEMON SLAYER NE ZAMAN ÇIKTI?

Demon Slayer manga olarak 2016-2020 tarihleri arasında yayımlandı. Anime televizyon serisinin ilk sezonu ise Nisan-Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlandı. Anime serisinin devamı olan ilk film Demon Slayer The Movie: Mugen Treni ise 2020 yılında Japonya'da, 2021 tarihinde ise Türkiye'de gösterime girdi.

Anime serisinin sezonlarının tamamının yayınlanma tarihleri şöyle: