Deneyap E-Sınav itiraz süreci 4 Mayıs saat 23.59'da bitecek

02 May 2024 14:43 - Güncelleme : 02 May 2024 15:16

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 2017 yılında kurulan Deneyap Teknoloji Atolyeleri'nin sınav sonuçları 26-30 Nisan tarihleri arasında açıklandı.

Sonuçların açıklanması ile birlikte sınava giren öğrenciler ve velileri, E-Sınav itiraz süreçlerinin tarihini merak etmeye başladı.

Deneyap E-Sınav itiraz süreçleri 2 Mayıs tarihinde başladı ve 4 Mayıs saat 23.59'a kadar devam edecek.

E-Sınav'a itiraz etmek isteyen öğrencilerin ilk olarak T3KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) hesaplarına giriş yapmalılar.

Daha sonra "Başvurularım" sayfasında yer alan "Sınav İtiraz Formu"nu doldurmaları gerekiyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 4, 5, 8 ve 9. sınıf ile lise hazırlık öğrencilerine 11 farklı program başlığında 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi veriliyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışma ile kurulmuştur.