Deneyap uygulama sınavı 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek

28 Haziran 2024 12:27 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:33

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında 2017 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışma ile kurulan Deneyap'ın uygulama sınavının tarihleri belli oldu.

Sınava girecek olan öğrenciler ve velileri tarihini merak ediyor.

DENEYAP UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?

Deneyap, Öğrenci Seçme Sınavı sürecinin 3. aşaması olan uygulama sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler belirtilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran proje tasarımını sunacak.

Projeler juri üyelerine belirlenen süre dahilinde anlatılacak.

Öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünebilme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınacak.

DENEYAP UYGULAMA SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi ise Türkiye Teknoloji Takımı'nın Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden giriş yapılarak alınabilecek.