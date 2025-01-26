Deniz salyası müsilaj nedir neden oluşur? Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj kâbusu

26 Ocak 2025 18:50 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:41

Marmara Denizinde tekrar görülen ve büyük bir çevre kirliliğine sebep olan müsilaj kabusu yeniden Türkiye’nin gündeminde yer etmeye başladı. Vatandaşlar müsilajın kaynağını ve oluşum sebeplerini araştırmaya koyuldu.

Adalar ilçesinde müsilaj​ yeniden yayılmaya başladı.

İstanbul​'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

DENİZ SALYASI MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı kirlilik nedeniyle çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?

Müsilaj oluşumunun temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

Deniz Sıcaklığının Artışı: Marmara Denizi’nde su sıcaklığı, uzun süredir olması gereken seviyeden 2-3 derece daha yüksek seyretmektedir.

Kirlilik ve Besleyici Maddeler: Denize verilen atıklar nedeniyle azot ve fosfor gibi fitoplanktonları besleyen maddeler yoğunlaşmaktadır. Marmara Denizi, bu maddelerin aşırı yüklenmesine maruz kalmaktadır.

İklim Değişikliği ve Deniz Durgunluğu: İklim değişikliğine bağlı olarak denizdeki hareketlilik azalmakta ve durgun sular, müsilaj oluşumunu hızlandırmaktadır.