Deniz Uğur kimdir? Reha Muhtar cenazeme gelmesin demişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

07 Ocak 2025 19:24 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:29

Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıklayan Reha Muhtar, “Deniz Uğur cenazeme gelmesin." demişti. Bu sözlerin ardından Deniz Uğur Google’da en çok arananlar arasına girdi.