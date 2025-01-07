Deniz Uğur kimdir? Reha Muhtar cenazeme gelmesin demişti
Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıklayan Reha Muhtar, “Deniz Uğur cenazeme gelmesin." demişti. Bu sözlerin ardından Deniz Uğur Google’da en çok arananlar arasına girdi.
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde yaşanan skandalların ardından Reha Muhtar çarpıcı bir açıklamada bulundu.
REHA MUHTAR NE DEDİ?
Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı.
Ferdi Tayfur’un ardından yaşananların kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar, "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.
DENİZ UĞUR KİMDİR?
Deniz Uğur, 17 Ekim 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Uğur, sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve senaryo yazarıdır.
Deniz Uğur, 2015’te Oktay Kaynarca’yla başrolünü paylaştığı “Guguk Kuşu” oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır.