Deniz Yosunundan elde edilen Agar Agar tozunun kullanımıyla doğal jöle yapabilirsiniz

26 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:27

Gıda sektöründe jelatin yerine alternatif bitkisel yöntem olarak pastacılık sektöründe sıklıkla kullanılan Agar Agar tozu, kabartma tozu ve vaniline benzemektedir.

AGAR AGAR TOZU NEDİR?

Kıvam artırıcı olarak bilinen Agar Agar, Pasifik Okyanusu’nda bulunan kırmızı deniz yosunundan özel yöntemlerle elde edilen jelatin kıvamlı bir maddedir.

Genellikle muhallebi, çorba, dondurma ve jelatinli yiyeceklerde kullanılan Agar Agar tozu; beyaz sarı tonlarında ve kabartma tozu gibi ince kristalleri içeren bir kıvam artırıcı niteliğinde.

AGAR AGAR TOZU NERELERDE KULLANILIR?

MasterChef programında ismini sıklıkla duyduğumuz Agar Agar tozu; gıda sektöründe gıdaların yoğunluğunu artırmak için, reçel, bal, tereyağı üretiminde ve pastacılıkta kullanılmakta.

AGAR AGAR TOZU FAYDALARI NELER?

Jelatin yerine kullanılan Agar Agar tozu, bitkisel olması sebebiyle zararlı maddeler içermeyen bir kıvam artırıcıdır. Aynı zamanda yemekten önce alındığında şişkinliği artırarak az yeme isteğini sağlar.

AGAR AGAR TOZU ZARARLI MI?

Her besinin fazlasının zarar olduğu gibi Agar Agar tozunu da fazla tüketmek sağlık açısından sakıncalıdır.

AGAR AGAR HELAL Mİ?

Gıda, kozmetik ve diş gibi birçok sektörde kullanılan Agar Agar tozu, helal olan bir kıvam artırıcıdır.