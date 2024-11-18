Deniz Zeyrek'in Sözcü'den neden ayrıldığı gündem oldu

18 Kasım 2024 14:44 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:51

Sözcü TV ekranlarında yer alan Deniz Zeyrek'in Sözcü'den ayrıldığına dair yayımladığı yazı sosyal medyada konuşuldu. Sevenleri X platformunda Zeyrek'in ayrılma sebebini konuşurken yeni geçeceği yere dair bilgi paylaşılmadı.

Sözcü'de yazar olan Deniz Zeyrek yayımladığı köşe yazısı ile ayrıldığını duyurdu.

Sevenleri nedenini merak ederken Zeyrek, veda yazısını paylaştı. Yeni geçeceği yer ise henüz duyurulmadı.

DENİZ ZEYREK SÖZCÜ'DEN AYRILDI MI, NEDEN?

Deniz Zeyrek dün akşam yayımladığı köşe yazısında veda ettiğini duyurdu. Yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bu yazı SÖZCÜ Gazetesi’nde yazacağım son yazıdır.

Veda yazısıdır. Bir önceki gazeteme 5 Ekim 2018 günü veda etmiş, Sözcü’de yayınlanacak ilk yazımı 18 Kasım 2018’de yazmıştım. Bugün 18 Kasım 2024 ve ilk yazıyı yazmamın üzerinden tam 6 yıl geçmiş. Geçen o altı yıl içinde kendimi bu büyük Sözcü ailesinin bir ferdi olarak hissettim. Meslek hayatımın en özgür günlerini yaşadım.

Katıldığım TV programlarında, konferanslarda, söyleşilerde, toplantılarda ismimin önüne 'Sözcü Yazarı' ifadesinin konulmasından gurur duydum. Birlikte çalıştığım büyük gazetecilerin rehberliği yolumu aydınlattı.

Çok kıymetli dostlar edindim. Beni bu büyük camiayla buluşturan Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'a, gönül rahatlığıyla "dostlarım" diyebileceğim meslektaşlarıma ve en önemlisi beni bağrınıza bastığınız için siz Sözcü okurlarına teşekkür ediyorum. Bir de bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum. Başka mecralarda görüşmek dileği ile...

Her zaman gerçekle ve sevgiyle kalın."