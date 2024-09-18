Denizli Sarayköy ve Çivril'de elektrik kesintisi 16.00'da bitecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:14

18 Eylül günü Denizli'de meydana gelen arıza çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerden itibaren geçerli olan kesinti Denizli'nin Tekke ve Çandır mahallelerinde devam ediyor.

Bugün birçok yerde elektrik kesintisi yaşanırken Denizli'de sular ne zaman gelecek merak edildi. Saraköy, Merkezefendi, Bozkurt ve Kale ilçelerinde yaşanan arıza bakım çalışmaları henüz sonlanmadı. Planlanan saat içerisinde tamamlanması bekleniyor. DENİZLİ ÇİVRİL VE SARAYKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 EYLÜL Çivril Tekke, Çandır ve Irgıllı mahallelerinde arıza 15.30'a kadar sürecek. Sarayköt Ayvaz Sk. Ayvaz Sk. Namık Kemal Cd. Namık Kemal Cd. Ziya Paşa Cd. Ziya Paşa Cd. Mithat Paşa Cd. Mithat Paşa Cd. Ayvaz Sk. Ayvaz Sk. Namık Kemal Cd. Namık Kemal Cd. Ziya Paşa Cd. Ziya Paşa Cd. Mithat Paşa Cd. Mithat Paşa Cd. bölgelerinde 16.00'da sonlanacak. DENİZLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 EYLÜL 19 Eylül Perşembe günü yaşanacak olan çalışmaların planlaması şöyle: Pamukkale 2720. Sk. 2720. Sk. 2152/5. Sk. 2152/5. Sk. 2154/1. Sk. 2154/1. Sk. 2154/3. Sk. 2154/3. Sk. 2169. Sk. 2169. Sk. 2171. Sk. 2171. Sk. 2720/1. Sk. 2720/1. Sk. 2720/2. Sk. 2720/2. Sk. 2173. Sk. 2173. Sk. 2704. Sk. 2704. Sk. 2175/2. Sk. 2175/2. Sk bölgelerinde 14.00'te sona erecek. Merkezefendi Hallaçlar Mh. ( 3044 sok. 3029/4 sok. 3029/4 sok. 3044 sok. 3033. Sk. 3033. Sk. 3042. Sk. 3042. Sk. 3028. Sk. 3028. Sk. 3038. Sk. 3038. Sk. 3036. Sk. 3036. Sk. 3055. Sk. 3055. Sk. 3039 sk. 3039 sk. 3040. Sk. 3040. Sk. 3039. Sk. 3039. Sk. 3037. Sk. 3037. Sk. 3028/2. Sk. 3028/2. Sk. 3045. Sk. 3045. Sk. 3034. Sk. 3034. Sk. 3056. Sk. 3056. Sk. 3054. Sk. 3054. Sk. 3013. Sk. 3013. Sk. 3050. Sk. 3050. Sk. 3047. Sk. 3047. Sk. 3051. Sk. 3051. Sk. 3049. Sk. 3049. Sk. 3035. Sk. 3035. Sk. 3044. Sk. 3044. Sk. 3046. Sk. 3046. Sk. 3017. Sk. 3017. Sk. 3030 Sk. 3030 Sk. 3030. Sk. 3030. Sk. 3008/1 sk 3008/1 sk 3003. Sk. 3003. Sk. 3014. Sk. 3014. Sk bölgelerinde 15.00'te bitecek. Çakmak Mh. ( 102. Sk. 102. Sk. 104. Sk. 104. Sk. 118. Sk. 118. Sk. 117. Sk. 117. Sk. 120. Sk. 120. Sk. 101. Sk. 101. Sk. 110. Sk. 110. Sk. 112. Sk. 112. Sk. 116. Sk. 116. Sk. 2001. Sk. 2001. Sk. ) ve 1200 Evler Mh. ( Hasan Gönüllü Blv. Hasan Gönüllü Blv. K. Kaynak Sitesi İçi Yolu K. Kaynak Sitesi İçi Yolu 2031. Sk. 2031. Sk. 2030/1. Sk. 2030/1. Sk. 2030/2. Sk. 2030/2. Sk. 2018. Sk. 2018. Sk. 2040/1 Sk. 2040/1 Sk. İnönü Cd. İnönü Cd. 2001. Sk. 2001. Sk. 2030. Sk. 2030. Sk. 2014. Sk. 2014. Sk. 2040/2. Sk. 2040/2. Sk. Cumhuriyet Blv. Cumhuriyet Blv. 2006. Sk. 2006. Sk. 2008. Sk. 2008. Sk. 2016. Sk. 2016. Sk. 3044 sok. 3044 sok. 2004. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2003. Sk. Hasan Gönüllü Cd. Hasan Gönüllü Cd. ) 15.00 civarında sonlanacak. Buldan Kırandamı, Sarımahmutlu, Kadıköy ve Derbent mahallelerinde çalışmalar 14.00'e kadar sürecek. Bozkurt İncelertekkesi, Beylerli Mh. ( Park Sk. Güller Sk. Yıldız Sk. Dereköy Sk. Cumhuriyet Cd. Çağlayan Sk. Hacılar Sk. Atatürk Cd. Arıkbaşı Cd. Yukarı Camii Sk. Yıldırım Sk. Şahan Sk. Şimşek Sk. Park Yeni Sk. Afacan Sk. Akar Sk. Aslan Sk. Avcılar Sk. Ayna Sk. Balıklar Sk. Beddeş Sk. Boran Sk. Bilgin Sk. Cami Sk. Canavar Sk. Karaca Sk. Dedecik Sk. Demir Sk. Doğan Sk. Ekşiler Sk. Fidan Sk. Mescit Sk. Gündüz Sk. Pınar Sk. Güven Sk. Hasanağa Sk. Bahattin Aslan Bulvarı Cd. Kayalık Yeni Cd. Okul Cd. Kanal Boyu Cd. Kadılar Sk. Kadılar Sk. Hürriyet Blv. Hürriyet Blv. Bahattin Aslan Bulvarı Cd.Kurugöl Mevki Küme Evleri Mersin Sk. Mersin Sk. Mezarbaşı Cd. Mezarbaşı Cd. Bulutlar Cd. Bulutlar Cd. Beylerli Köyü İç Yolu Kaygısız Sk. Beylerli Köyü İç Yolu Kaygısız Sk. Okul Cd. Ortaokul Sk. Kooperatif Cd. Kurugöl Mevki Küme Evleri Pazar Yolu Sk. Petrol Sk. Sarıcan Sk. Sağlık Sk. Seydiler Sk. Sudan Sk. Vatan Cd. Yeni Kent Blv. Yeni Mahalle Cd. Çardak Girişi Aşağı Küme Evleri Çayırbaşı Cd. Çetirtaş 1. Sk. Çiçek Sk. Çiçek Sk. Kayalık Sk. Ürkmez Sk. Güldürler Sk. Park Sk. Kayalık Yeni Cd. Karakaya Sk. Kanal Boyu Cd. ) bölgelerinde ve Söğütlü, Söğütözü, İnceler mahallelerinde 17.00'de bitecek. İlgili Haberler Ümraniye Öncü, Badem ve Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi 18.00'de bitecek A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor