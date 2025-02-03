Deprem fırtınası neden olur? Ege Denizi'nde ne kadar süreceği vatandaşın gündeminde

03 Şubat 2025 14:39 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:41

Ege Denizi'nde yaşanan depremler sonrasında AFAD'tan açıklama geldi. Yunanistan'da sarsıntılar sonrası vatandaş endişeli anlar yaşarken deprem fırtınasının sebebi de araştırıldı.

Ege Denizi depreminde tsunami olur mu? Sarsıntılar devam ediyor

Ege Denizi depreminde tsunami olur mu? Sarsıntılar devam ediyor

Ege Denizi'nde 1 Şubat'tan beri etkili olan deprem fırtınasının biteceği tarih merak edilirken Yunanistan'da önlemler alındı. Tüm gün boyunca küçük ve orta şiddette sarsıntı devam ederken deprem fırtınasının neden olduğu da gündeme geldi.

DEPREM FIRTINASI NEDEN OLUR?

Ege Denizi'nde deprem fırtınası etkili olmaya devam ediyor. Bu olay genelde küçük ve orta büyüklükte depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kaya içerisindeki kırık ve çatlaklarda akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sebebiyle oluyor.

Deprem fırtınası, ufak bölgede genelde birkaç gün veya hafta süre boyunda devam eden birçok sarsıntı anlamına geliyor. Şiddetler genel olarak küçük ve orta şiddette ilerlerken sebebi akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artmasıdır.

DEPREM FIRTINASI KAÇ GÜN SÜRER?

Deprem fırtınaları genel olarak birkaç gün ve birkaç hafta devam eder. Ege Denizi'nde yaşananlar için AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, açıklamada bulundu.

Akgün, "Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli" ifadelerini kullandı.