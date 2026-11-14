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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 03:50
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 04:00

Deprem mi oldu? Son dakika az önce nerede, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Bursa deprem mi oldu son dakika! Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi açıklandı. Az önce deprem nerede oldu son dakika, Bursa ve çevre illerdeki deprem şiddeti ile ilgili AFAD'dan ilk açıklama geldi. Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen sarsıntının ardından Bursa, İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların yaşadığı deprem hareketliliği gündeme geldi. Özellikle gece saatlerinde hissedilen sarsıntıyla ilgili deprem bilgileri araştırılmaya başlanırken, Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında kaydedilen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler dikkat çekti.

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Editor
 TGRT Haber
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Deprem mi oldu? Son dakika az önce nerede, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 03:50
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 04:00

'nde, 'nın ilçesi açıklarında meydana gelen sarsıntı, sabah saatlerinde deprem haberlerinin gündemine taşındı. Saat 03.43'te kaydedilen sarsıntının ardından Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde deprem hareketliliği araştırılmaya başlandı. Depremin merkez üssü olarak gösterilirken, ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilerde sarsıntının büyüklüğü ve derinliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Deprem mi oldu? Son dakika az önce nerede, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bursa ve çevre illerde, merkez üssü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bursa deprem son dakika! Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü.
Merkez üssü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi olarak belirlendi.
Deprem, Mudanya (Bursa) ilçesine 6.42 km uzaklıkta gerçekleşti.
AFAD tarafından deprem bildirimi yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 14 Kasım 2026 tarihinde saat 03.43'te bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi, Mudanya (Bursa) açıkları olarak açıklandı. AFAD'ın yayımladığı deprem verilerinde sarsıntının derinliği 13,65 kilometre olarak yer aldı. Depremin koordinatları ise 40.43933 kuzey enlemi ve 28.85467 doğu boylamı şeklinde duyuruldu.

Deprem mi oldu? Son dakika az önce nerede, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi de aynı bölgede meydana gelen depremle ilgili ölçümlerini paylaştı. Kandilli'nin açıklamasında depremin merkez üssü Kumyaka-Mudanya (Bursa) olarak belirtildi. Saat 03.43.58'de meydana geldiği bildirilen sarsıntının büyüklüğü 4,0, derinliği ise 19,6 kilometre olarak açıklandı.

Deprem mi oldu? Son dakika az önce nerede, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesi şöyledir:

Deprem mi oldu? Son dakika az önce nerede, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?
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#bursa
#afad
#mudanya
#marmara denizi
#gemlik körfezi
#Aktüel
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