Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında meydana gelen sarsıntı, sabah saatlerinde deprem haberlerinin gündemine taşındı. Saat 03.43'te kaydedilen sarsıntının ardından Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde deprem hareketliliği araştırılmaya başlandı. Depremin merkez üssü olarak Gemlik Körfezi gösterilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilerde sarsıntının büyüklüğü ve derinliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Deprem mi oldu? Son dakika az önce nerede, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa ve çevre illerde, merkez üssü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa deprem son dakika! Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü. Merkez üssü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi olarak belirlendi. Deprem, Mudanya (Bursa) ilçesine 6.42 km uzaklıkta gerçekleşti. AFAD tarafından deprem bildirimi yapıldı.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 14 Kasım 2026 tarihinde saat 03.43'te bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi, Mudanya (Bursa) açıkları olarak açıklandı. AFAD'ın yayımladığı deprem verilerinde sarsıntının derinliği 13,65 kilometre olarak yer aldı. Depremin koordinatları ise 40.43933 kuzey enlemi ve 28.85467 doğu boylamı şeklinde duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi de aynı bölgede meydana gelen depremle ilgili ölçümlerini paylaştı. Kandilli'nin açıklamasında depremin merkez üssü Kumyaka-Mudanya (Bursa) olarak belirtildi. Saat 03.43.58'de meydana geldiği bildirilen sarsıntının büyüklüğü 4,0, derinliği ise 19,6 kilometre olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesi şöyledir: