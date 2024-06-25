Deprem üretmeye hazır Deliler Fayı Sivas'tan başlayıp Kayseri'ye uzanıyor

25 Haziran 2024 00:45 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 22:28

Dünya beşik gibi! Ada ülkesi şiddetli depremle sarsıldı

Dünya beşik gibi! Ada ülkesi şiddetli depremle sarsıldı

Sivas'tan başlayıp Kayseri'ye uzanan Deliler Fayı, deprem riski nedeniyle uzmanları harekete geçirdi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerden sonra Türkiye, yeni bir fay hattının tehlikesiyle karşı karşıya.

AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle bölgede kapsamlı jeofizik çalışmaları yapılıyor.

DELİLER FAYI NEREDE?

Deliler Fayı'nın tam olarak Sivas'tan Kayseri'ye uzandığı belirtildi.

Deliler Fayı'nın keşfi sonrası AFAD ve uzmanlar bölgede çalışmalarını hızlandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan paleosismolojik çalışmalar, bölgenin deprem riski hakkında önemli veriler sağlıyor.

Bu çalışmalar sayesinde fay hattının tam olarak haritalandırılması ve potansiyel risklerin belirlenmesi amaçlanıyor.

DEPREM RİSKİ NE KADAR YÜKSEK?

Prof. Dr. Koçbulut, bölgedeki incelemelerin önemini vurguladı.

"Sivas'tan başlayıp Kayseri'ye uzanan Deliler Fayı boyunca 1/25000 haritalar yapıyoruz ve tektonik yapıyı ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Çalışmaların fay hattında deprem riskini ne kadar azaltabileceği merakla bekleniyor.