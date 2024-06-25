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Deprem üretmeye hazır Deliler Fayı Sivas'tan başlayıp Kayseri'ye uzanıyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 00:45 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 22:28
Deprem üretmeye hazır Deliler Fayı Sivas&#039;tan başlayıp Kayseri&#039;ye uzanıyor

Sivas'tan Kayseri'ye uzanan yeni bir fay hattı, deprem riski nedeniyle uzmanları harekete geçirdi. AFAD, MTA ve Belediyeler Birliği işbirliğiyle yapılan paleosismolojik çalışmalar, Deliler Fayı'nın tehlikesini ortaya koyuyor.

Sivas'tan başlayıp Kayseri'ye uzanan Deliler Fayı, deprem riski nedeniyle uzmanları harekete geçirdi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerden sonra Türkiye, yeni bir fay hattının tehlikesiyle karşı karşıya.

AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle bölgede kapsamlı jeofizik çalışmaları yapılıyor.

DELİLER FAYI NEREDE? 

Deliler Fayı'nın tam olarak Sivas'tan Kayseri'ye uzandığı belirtildi.

Deliler Fayı'nın keşfi sonrası AFAD ve uzmanlar bölgede çalışmalarını hızlandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan paleosismolojik çalışmalar, bölgenin deprem riski hakkında önemli veriler sağlıyor.

Bu çalışmalar sayesinde fay hattının tam olarak haritalandırılması ve potansiyel risklerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Deprem üretmeye hazır Deliler Fayı Sivas'tan başlayıp Kayseri'ye uzanıyor - 1. Resim

DEPREM RİSKİ NE KADAR YÜKSEK?

Prof. Dr. Koçbulut, bölgedeki incelemelerin önemini vurguladı.

"Sivas'tan başlayıp Kayseri'ye uzanan Deliler Fayı boyunca 1/25000 haritalar yapıyoruz ve tektonik yapıyı ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Çalışmaların fay hattında deprem riskini ne kadar azaltabileceği merakla bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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