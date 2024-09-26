Depremzede öğrencilere özel okullarda eğitim alabilmesi için 28 bin 800 liraya kadar destek verilecek

26 Eylül 2024 14:13 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:15

6 Şubat depreminin yaşandığı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim​ Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 6 Şubat depreminden etkilenen dört il ve iki ilçede bulunan öğrencilere özel okullarda eğitim alabilmesi sebebiyle; ilkokul kademesi için 24 bin 640 lira, ortaokul ve lise kademesi için 28 bin 800 lira eğitim öğretim desteği verilecek.

ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR VERİLECEK?

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen dört il ve iki ilçede özel okullarda eğitimine devam eden öğrenciler için ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıf öğrencileri için 24 bin 640 lira, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf ve ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıf öğrencileri için 28 bin 800 lira eğitim öğretim desteği verilecek.

ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM DESTEĞİ HANGİ İLLERE VERİLECEK?

Özel okullarda eğitim desteği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için verilecek.