Derbi hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş maçını veren yabancı kanallar belli oldu

Derbi hangi kanalda FB BJK maçı kanal bilgileri belli oldu. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, 5 Nisan 2026 Pazar akşamı Kadıköy’de oynanacak. Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ile üst sıralarda yer alan Beşiktaş arasındaki mücadele öncesinde iki takımın puan durumu, kadroları ve karşılaşmanın oynanacağı stat ile saat bilgisi netleşti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde yayın bilgileri de belli oldu. Fenerbahçe Beşiktaş hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 02:09
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 02:11

ile , ’in kritik haftasında karşı karşıya geliyor. Kadıköy’de oynanacak mücadele, zirve yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 60 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, +33 gol averajıyla üst sıralardaki yerini korurken, iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ligin zirvesinde bulunan Galatasaray 64 puanla ilk sırada yer alırken, Trabzonspor da 60 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise 27 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 52 puana ulaştı ve dördüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip +18 averajla üst sıralardaki takibini sürdürüyor. İki takım arasındaki puan farkı ve sıralama, Kadıköy’de oynanacak derbinin önemini artırıyor.

DERBİ HANGİ KANALDA? (FB BJK)

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşması 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, Kadıköy’deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve canlı yayınla ekranlara gelecek.

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Digiturk aboneliği bulunan izleyiciler, televizyon üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden internet ve mobil cihazlardan da canlı yayın izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçını yayınlayan yabancı şifresiz kanallar da açıklandı:

  • Bosna Hersek: Arena Sport 3 SRB
  • Brezilya: ESPN 4
  • Fransa: beIN Sports MAX 7
  • Güney Afrika: ESPN 2 Africa

Maçın muhtemel 11’leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

