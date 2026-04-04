Derbi hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş maçını veren yabancı kanallar belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig’in kritik haftasında karşı karşıya geliyor. Kadıköy’de oynanacak mücadele, zirve yarışının seyrini doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 60 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, +33 gol averajıyla üst sıralardaki yerini korurken, iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ligin zirvesinde bulunan Galatasaray 64 puanla ilk sırada yer alırken, Trabzonspor da 60 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise 27 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 52 puana ulaştı ve dördüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip +18 averajla üst sıralardaki takibini sürdürüyor. İki takım arasındaki puan farkı ve sıralama, Kadıköy’de oynanacak derbinin önemini artırıyor.

DERBİ HANGİ KANALDA? (FB BJK)

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, Kadıköy’deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve canlı yayınla ekranlara gelecek.

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Digiturk aboneliği bulunan izleyiciler, televizyon üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden internet ve mobil cihazlardan da canlı yayın izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçını yayınlayan yabancı şifresiz kanallar da açıklandı:

Bosna Hersek: Arena Sport 3 SRB

Arena Sport 3 SRB Brezilya: ESPN 4

ESPN 4 Fransa: beIN Sports MAX 7

beIN Sports MAX 7 Güney Afrika: ESPN 2 Africa

Maçın muhtemel 11’leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh