Ülker'in aylar önce sosyal medyada başlattığı kampanyayla gündeme gelen dev Çikolatalı Gofret, market raflarındaki yerini aldı. Standart ürünün 100 katı ağırlığında hazırlanan 3,6 kilogramlık gofret, alışılmış ambalajından farklı boyutuyla ilgi gördü. Ürünün fiyatı ve satış noktaları da tüketicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki, dev Ülker Çikolatalı Gofret kaç kilo, kaç TL? Nerede satılıyor, kaç adet üretildi? İşte merak edilen ayrıntılar...

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HABERİN ÖZETİ Dev Ülker çikolatalı gofret fiyatı kaç TL, kaç kilo? Nerede satılıyor, kaç adet üretildi? Ülker'in sosyal medya kampanyasıyla duyurduğu 3,6 kilogramlık dev Çikolatalı Gofret, Migros mağazalarında satışa sunuldu. Dev gofret, standart ürünün 100 katı ağırlığında ve 3,6 kilogram (3600 gram) geliyor. Ürünün içeriğinde 16 kat gofret ve 15 kat fındıklı krema bulunuyor. Dev Ülker Çikolatalı Gofret, Migros'ta 1.500 TL'ye satışa sunuldu. Ağırlık olarak 100 adet normal Ülker Çikolatalı Gofret'e eşit. Üretim adedi hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

DEV ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ KİLO?

Migros mağazalarında satışa sunulan dev Ülker Çikolatalı Gofret, 3,6 kilogram ağırlığında. Gram cinsinden 3 bin 600 grama karşılık gelen ürün, standart gofretin çok daha büyük boyutlu bir versiyonu olarak hazırlandı.

Ürünün ambalajında, içeriğindeki katmanlara ilişkin "16 kat gofret, 15 kat fındıklı krema" ifadeleri yer alıyor. Dev gofret, sütlü çikolatalı ve fındıklı kremalı olarak tanıtılıyor.

DEV ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET 3.6 KG KAÇ TL?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret, bir Migros mağazasında bin 500 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ürünün fiyatı, 3,6 kilogramlık ağırlığıyla birlikte sosyal medyada gündem oldu.

DEV ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ NORMAL GOFRETE EŞİT?

Ülker Çikolatalı Gofret'in standart tekli paketi 36 gram ağırlığında. Dev ürünün 3 bin 600 gramlık ağırlığı, normal gofretin gramajına bölündüğünde 100 adet standart pakete karşılık geliyor.

Buna göre 3,6 kilogramlık dev gofret, ağırlık bakımından 100 normal Ülker Çikolatalı Gofret'e eşit.

DEV ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET NEREDE SATILIYOR?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret, Migros mağazalarında satışa sunuldu. Ürün, sosyal medyada verilen bir milyon beğeni sözü sonrasında üretildi. Satışa çıkmasının ardından hem boyutu hem de fiyatıyla gündeme gelen gofret, tüketicilerin ilgisini çekti.

ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET 3.6 KG KAÇ ADET ÜRETİLDİ?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret'in üretim adedine ilişkin paylaşılan bilgilerde net bir sayı belirtilmedi. Ürün, sosyal medyada bir milyon beğeni şartıyla verilen üretim sözünün ardından satışa sunuldu. Bu nedenle kaç adet üretildiğine ilişkin kesin bir rakam bulunmuyor.