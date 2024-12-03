Devamsızlık affı var mı? Yusuf Tekin’in açıklamaları yeniden gündeme geldi

03 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:17

Devamsızlık affı yeniden milyonlarca öğrencinin gündemine yerleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in devamsızlık affı ile ilgili yaptığı açıklamaya göre af gelip gelmeyeceği öğrencilerin merak ettikleri arasında yer aldı.

Milyonlarca öğrenci devamsızlık affının gelip gelmeyeceğini bekliyor. Yusuf Tekin​ konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu fakat sosyal medyada affın geleceği iddia edildi.

Öğrenciler ise iddiaların asılsız olup olmadığını araştırmaya başladı.

DEVAMSIZLIK AFFI ÇIKTI MI, GELECEK Mİ 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eylül ayında konuyla ilişkin "Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok" açıklamasını yapmıştı.

Buna göre şu an için devamsızlık affı söz konusu değil. Bakanlık tarafından konunun gündeme gelmesi halinde yaşanacak olan gelişmeler oldukça haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Eğitim ve öğretim yılında süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan kişiler başarısız sayılacak.