Devlet Bahçeli hasta mı? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaptı

06 Şubat 2025 08:57 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ortaya atılan "kalp rahatsızlığı" iddialarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaptı. Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı geçirdiği iddialarını yalanladı. Vatandaşlar tarafından Devlet Bahçeli'nin hastalığının ne olduğu merak ediliyor.

4 Şubat 2025 tarihinde yapılması planlanan MHP TBMM Grup Toplantısı iptal edilmişti. Toplantının iptal edilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kalp rahatsızlığı" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı iddia edilmişti.

Bazı haber kaynakları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaları MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yalanladı.

DEVLET BAHÇELİ HASTA MI?

Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Devlet Bahçeli, öksürüğünün geçmemesi üzerine, doktorların tavsiyesiyle ileri tetkikler yapılması için hastaneye kaldırıldı. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Yalçın'ın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."

DEVLET BAHÇELİ HASTALIĞI NE?

Devlet Bahçeli'nin rutin kontroller için hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam

edecektir."