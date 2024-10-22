Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından “Umut hakkı nedir?” gündeme geldi

22 Ekim 2024 12:44 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında kullandığı "Umut hakkı" terimi sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli'nin son dakika açıklamasıyla beraber umut hakkı nedir, ne demek merak konusu oldu.

Devlet Bahçeli, 22 Ekim günü gerçekleşen grup toplantısında teröristbaşı Öcalan hakkında da konuştu. Açıklamasında yer alan umut hakkı teriminin ne anlama geldiği de araştırıldı.

UMUT HAKKI NEDİR, NE DEMEK?

Umut hakkı ömür boyu hapis cezası verilen kişinin belirli bir süre sonra cezaevinden çıkmasına yönelik bir haktır.

Kişinin belirli süre sonrasında toplumla yeniden buluşması amacıyla kullanılan bir hak olan umut hakkına sahip olan kişinin belirli bir infaz süresinin ardından durumu göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirmeye alınır.

Hukuki anlamda kullanıldığında hapis cezası verilen mahkumların iyi halleri ve cezasının bir kısmını tamamlamasından sonra daha erken serbest bırakılması anlamına geliyor.

Bu süre zarfındaki iyi davranışlarını ödüllendirmek ve topluma yeniden kazandırılması anlamına gelmektedir.

UMUT HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Umut hakkı her cezalı için geçerli olmazken belirlenen bazı şartları sağlayanlar için geçerli oluyor. Bu şartlardan bazıları şöyle:

Cezasının bir kısmını tamamlamış olanlar (Cezanın üçte ikisi ile dörtte üçü olarak değişiyor.), İyi hal gösterenler (Ceza süresinde disiplin cezası almamış olan ve iyi davranışlar sergileyenler), Ağır suç dışında yargılanıyor olanlar (Cinayet, terör, cinsel saldırı gibi suçları işleyenler yararlanamayabilir.).

DEVLET BAHÇELİ AÇIKLAMASI NEDİR, NE DEDİ?

Bahçeli bugün grup toplantısında şu sözleri söyledi:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun.

Terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğinin tek taraflı ilan etsin.

Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın."