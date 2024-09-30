Devlet korumasında yetişen 729 genç bugün kamuya atanacak

30 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilme Töreninde, “Bugüne kadar 62 bin 838 gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Bugün de 2024 yılının ikinci dönem yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş konuşmasında bugün devlet korumasından yararlanan 729 gencin atamasının yapılacağını belirterek Bakanlık olarak, çocuklara dair en önemli önceliklerinin kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmeleri olduğunu vurgulayarak çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen programlar hayata geçirdiklerini dile getirdi.

DEVLET KORUMASINDA YETİŞEN KAÇ ÇOCUK ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ?

Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilme Töreninde konuşma yapan Mahinur Özdemir Göktaş devlet korumasındaki 421 çocuğun üniversiteye yerleştiğini belirterek, “Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 1185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim​ hayatlarının yanı sıra spor, sanat, teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için çocuklarımıza destek oluyoruz. Bunları yaparken de çok kıymetli hocalarımızdan destek alıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında korumamız altında yetişen çocuklarımızdan 421'i üniversiteye yerleşti.” ifadelerine yer verdi.

DEVLET KORUMASINDA YETİŞEN ÇOCUKLARIN HAKLARI NELER?

Devlet korumasında yetişen çocukların hakları şu şekildedir;

1.Eğitim Hakkı: Devlet korumasındaki çocuklar​ üniversiteye kadar ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir. Eğitim materyalleri de devlet tarafından karşılanır.

2.Sağlık Hakkı: devlet korumasında olan çocuklar devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir.

3.Barınma ve Temel İhtiyaçlar: Bu çocukların gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır.

4.Sosyal Güvence ve İş İmkanı: 18 yaşını dolduran devlet koruması altında olan çocuklar, devlet tarafından öncelikli istihdam hakkına sahiptir.

5.Psikolojik Destek: Devlet korumasında olan çocuklar travma sonrası rehabilitasyon ve psikolojik destek hizmetlerine erişebilir.

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR MEMUR OLABİLİR Mİ?

Devlet korumasında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında öncelikli istihdam hakkına sahiptir.

KİMLER DEVLET KORUMASINDADIR?

Devlet koruması altında olanlar; genellikle ailelerinin bakımını sağlayamadığı, ailelerinden yoksun kalan, sağlık nedeniyle ailesi tarafından bakılamayan, suç mağduru olan veya çeşitli risk altında olan çocuklardır.

HANGİ ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINIR?

Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal, suç mağduru veya istismar edilen çocuklar devlet koruması altına alınır.