Devrim Özkan oyunculuk kariyerine Rüya dizisiyle başladı

26 Eylül 2024 08:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 08:25

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nin sevgilisi Devrim Özkan, Mavi Mağara filminde Kerem Bursin ile başrolleri paylaşacak.

18 Ekim tarihinde Prime Video​ platformunda yayınlanmaya başlayacak olan Mavi Mağara dizisinde Devrim Özkan, Alara adındaki bir arkeolog rolünde oynayacak.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

2 Eylül 1998 tarihinde Muğla’da dünyaya gelen Devrim Özkan, gençliğini Bodrum’un Milas ilçesinde geçirmesinin ardından üniversite hayatına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde başladı.

Oyunculuk eğitiminin ardından kariyeri için İstanbul’a gelen Devrim Özkan, 2017 yılında ilk kez Rüya dizisindeki İpek Giray karakteri ile kamera karşısına geçti.

Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer alan Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı gençlik dizisinde başrolleri Ertan Saban ve Özge Özberk gibi deneyimli isimlerle paylaştı.

DEVRİM ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Devrim Özkan, Rüya, Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi dizilerde yer aldı.

DEVRİM ÖZKAN KİMİN SEVGİLİSİ?

Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’nin sevgilisidir.