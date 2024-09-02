Dezenflasyon, enflasyon oranının düşmesi anlamına geliyor

02 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:39

Bakan Mehmet Şimşek, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla, ekonomik gidişata ilişkin, büyümede dengelenme başladığını, cari açığın daraldığını, risk priminin azaldığını ve dezenflasyon sürecine girildiğini belirterek güçlenen makro finansal istikrarın sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağını açıkladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’TEN DEZENFLASYON AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyreğindeki büyüme performansından bahsederek, ikinci çeyrekte ekonominin yıllık bazda %2,5 büyüdüğünü ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1,2 trilyon doları geçtiğini belirtti.

Ekonomik dengeleme sürecinin devam ettiğini belirten Şimşek, iç talebin büyümeye olan katkısının azaldığını ve işsizlik oranının %8,8 ile yatay seyrettiğini, istihdamda ise bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişilik bir artış olduğunu aktardı.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyreğine ilişkin öngörülerde bulunan Bakan Şimşek, üçüncü çeyrekte büyüme dengesinin sürdüğünü belirterek yakın zamanda Orta Vadeli Programı’nın kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

DEZENFLASYON NEDİR?

Dezenflasyon, enflasyon oranının zaman içinde azalması ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan süreci ifade eder.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan dezenflasyon programı, fiyat artış hızının belirli sebeplerden azalmasını ve alım gücünü arttırmayı amaçlar.

DEZENFLASYON NASIL OLUR?

Asıl amacı enflasyonu belirli bir seviyenin altına düşürmek olan dezenflasyon, yüksek enflasyona sahip olunan ekonomide yıllara bağlı düşme söz konusu olduğunda ortaya çıkar.

DEFLASYON VE DEZENFLASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dezenflasyon, enflasyonun artış hızının azalması ve yıllara bağlı olarak düşmesi iken deflasyon, piyasada belirli aralıklarda fiyatların düşüş göstermesidir.