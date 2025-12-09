DGS 2026 ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ilgili DGS başvurusu ve sınav zamanı duyuruldu.

Başvurular sonrası bir sonraki aşamada adayların DGS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden paylaşılacak.

Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle edinebilecekler.

DGS 2026 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs ile 2 Haziran arasında alınacak.

Geç başvurular ise 11 Haziran tarihinde kabul edilecek.

2026 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.