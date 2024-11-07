DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl sorgulanır?
DGS ek tercih sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme sonuç duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı.
2024 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih işlemleri tamamlandı. Önlisans bölümlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyenlerin için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından DGS ek tercih işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Adaylar, DGS ek tercih sonuçlarına 7 Kasım 2024 Perşembe gününden itibaren erişim sağlayabilecek.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçlarına ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
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DGS EK KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ile yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite birimlerinden 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.