DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? ÖSYM açıkladı

11 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:04

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. Eğitimlerini lisans bölümlerinde tamamlamak isteyen öğrenciler, kayıt yapacakları tarihleri araştırıyor.

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini ilgili üniversite birimlerine 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapacak.

DGS ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

DGS elektronik kayıtlar 11 Kasım Pazartesi ile 13 Kasım Çarşamba günleri arasında yapılacak.