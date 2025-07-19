DGS ne zaman bu gün mü? DGS sınavı saat kaçta?

DGS'ye 2 yıllık önlisans programını 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler katılım sağlayacak.

2025 DGS sınavının tarihi ve saati için ise aramalar sıklaştı.

2025 DGS BUGÜN MÜ SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı oturumu 20 Temmuz'da yani bugün uygulanacak.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi olarak adaylara toplamda 135 dakika verilecek.

Sınava girecek adaylar DGS sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınabilecek.

Sınavda, sayısal ve sözel bölümden oluşan çoktan seçmeli testler uygulanacak.

Öte yandan DGS sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.