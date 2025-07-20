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 | Hüseyin Bahcivan

DGS saat kaçta bitecek? DGS en erken saat kaçta çıkılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 DGS sınavı başladı. Sınavın başlamasının ardından adaylar bekleyen yakınları DGS saat kaçta biteceği ve en erken saat kaçta çıkılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından DGS sınavının süresi belli oldu.

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DGS saat kaçta bitecek? DGS en erken saat kaçta çıkılır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:07

Üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümünde okuyan ve lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı () başladı. Bu yıl 252 bin 685 adayın başvurduğu sınav 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenleniyor. Sınava giren adayları bekleyen yakınları ise DGS'nin saat kaçta biteceğini ve en erken ne zaman çıkılacağını araştırmaya başladı.

DGS saat kaçta bitecek? DGS en erken saat kaçta çıkılır?

DGS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 DGS sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Sözel ve sayısal olmak üzere 100 sorudan oluşan sınav 135 dakika sürecek. 2 saat 15 dakika sürecek olan sınav saat 12.30'da sona erecek.

DGS saat kaçta bitecek? DGS en erken saat kaçta çıkılır?

DGS EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek. Adaylar sınav salonlarından en erken 11.55'te çıkabilecekler.

DGS saat kaçta bitecek? DGS en erken saat kaçta çıkılır?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS , 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağının, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olması bekleniyor.

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