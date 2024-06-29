DGS sadece sınava girildiği yıl geçerli oluyor
ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 DGS 30 Haziran tarihinde yapılacak. Sınavdan önce DGS sınavının kaç yıl geçerli olacağı gibi bilgileri içeren 2024 DGS kılavuzu yayınlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurulu (ÖSYM) tarafından her yıl 2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) düzenleniyor.
Bu yıl 30 Haziran tarihinde düzenlenecek olan sınav saat 10.15'te başlayacak.
135 dakika süre verilecek olan sınavda 100 soru öğrencilere sorulacak.
Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarının ne kadar süre geçerli olacağı merak ediliyor.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM tarafından 2024 DGS için kılavuz yayınlandı.
Kılavuzda yer alan bilgilere göre 2024 DGS sonuçları sadece 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yapılacak olan yerleştirmelerde geçerli olacak.
MEZUN OLDUKTAN EN FAZLA KAÇ YIL SONRA DGS'YE KATILINABİLİR?
Üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler herhangi bir sene sınırlaması olmadan DGS sınavına istedikleri dönemde katılabiliyor.