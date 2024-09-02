DGS sonuçları 13 Eylül'de açıklanıyor

02 Eylül 2024 09:04 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:25

Gençlere taş çıkartıyor! Yaşar dede 4'üncü defa DGS'ye girdi: Mezara kadar okumak istiyorum

Gençlere taş çıkartıyor! Yaşar dede 4'üncü defa DGS'ye girdi: Mezara kadar okumak istiyorum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlenmişti.

Sınavın ardından adaylar DGS sonuçları ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

DGS sınavının sonuçlarının Ağustos ayında ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyordu.

Ancak Ağustos ayının bitmesine rağmen sonuçlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖSYM tarafından yapılan son duyuruda DGS'ye başvuran adayların eğitim bilgilerinin kontrolünü 2 Eylül'e kadar yapması gerektiği açıklandı.

Bu duyurunun ardından ÖSYM sınav takvimini güncelledi ve DGS sonuçlarının 13 Eylül'de açıklanacağını belirtti.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sınav sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri giriş yaparak öğrenebilecekler.