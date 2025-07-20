DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖSYM açıklama yaptı

252 bin 685 adayın başvurduğu 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. 81 ilde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.

DGS SORU KİTAPÇIĞI, CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM genel olarak DGS sınavlarında soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın yapıldığı gün yayımlıyor.

2025 DGS sınavının da soru kitapçığı ve cevap anahtarının bugün içerisinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişim sağlayabilecekler.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları açıklanan bilgilere göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü duyurulacak. Sonuçların duyurulmasının ardından adayların tercih işlemlerini ne zaman yapacağının da netlik kazanması bekleniyor.