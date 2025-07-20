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 | Hüseyin Bahcivan

DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖSYM açıklama yaptı

ÖSYM tarafından bugün 2025 DGS sınavı gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Sınavın sona ermesinin ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi.

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DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖSYM açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:24

252 bin 685 adayın başvurduğu 2025 Dikey Geçiş Sınavı () bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirildi. 81 ilde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.

DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖSYM açıklama yaptı

DGS SORU KİTAPÇIĞI, CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM genel olarak DGS sınavlarında soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın yapıldığı gün yayımlıyor.

2025 DGS sınavının da soru kitapçığı ve cevap anahtarının bugün içerisinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişim sağlayabilecekler.

DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖSYM açıklama yaptı

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları açıklanan bilgilere göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü duyurulacak. Sonuçların duyurulmasının ardından adayların tercih işlemlerini ne zaman yapacağının da netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#cevap anahtarı
#dgs
#Dikey Geçiş Sınavı
#Soru Kitapçığı
#Aktüel
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