DGS soru ve cevapları yayımlandı, 10 Temmuz'a kadar erişmek mümkün olacak

30 Haziran 2024 15:35 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:26

DGS sadece sınava girildiği yıl geçerli oluyor

DGS sadece sınava girildiği yıl geçerli oluyor

Bugün Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yapıldı ve adaylar sınavlarını tamamladı.

Şimdi ise adaylar, soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak merak ediyorlar.

Adaylar, sınav sonuçlarını değerlendirmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecekler.

DGS 2024 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı.

DGS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler.

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süresi 10 Temmuz 2024 saat 23.59’da sona erecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte adaylar, kendi yanıtlarıyla karşılaştırma yaparak sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacaklar.

DGS 2024 sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil.

Ancak adaylar, sınav sonuçları açıklandığında tercih işlemlerini yapabilecekler.