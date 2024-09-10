DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı

10 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:44

ÖSYM tarafından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler, dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak için 30 Haziran tarihinde DGS'ye girdi.

DGS'nin sonuçları bugün (10 Eylül) tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihlerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklanacak.

Tercihlerin yapılacağı tarih aralığı belli olduktan sonra haberimizi güncelleyeceğiz.

2024 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki kurallar uygulanacak.

Adaylar tercih yaparken yayınlanacak tablodaki alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Adaylar sadece mezun oldukları alan ile ilgili programlar arasında, koşulları karşılıyor ise tercih yapabilecek.

Ayrıca yerleştirme sırasında tercih sırası da önemli olacak.

Tercihler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanan tarihlerde gerçekleştirilecek.