DGS ücretleri Halkbank, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 8 farklı bankadan ödenebiliyor

10 May 2024 15:29 - Güncelleme : 10 May 2024 15:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuru kılavuzu yayınlandı.

Kılavuzun yayınlanması ile birlikte sınava girecek olan adaylar ücretlerin ne kadar olduğunu ve hangi bankalardan ödeneceğini araştırmaya başladı.

2024 DGS sınavının ücreti 590 TL olarak açıklandı.

DGS sınav ücretlerini adaylar Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Qnb Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı ile mobil uygulamaları üzerinden yatırılabiliyor.

Ayrıca sınav ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sayfasında bulunan e-İşlemler bölümünde yer alan "Ödemeler" alanından da ödenebiliyor.