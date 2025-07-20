DGS'de matematik yapmak şart mı? Sınavın sona ermesinin ardından 1 net kuralı gündemde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleştirildi. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinde okuyan ve 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınav tamamlandı.

Sınavın sona ermesinin ardından adaylar tarafından puan hesaplanması için DGS'de matematik yapmanın şart olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

DGS'DE MATEMATİK YAPMAK ŞART MI?

2025 DGS sınavında adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre adayların puanları sayısal, sözel ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak hesaplanacak.

Adayların puanlarının hesaplanması için hem sözel hem de sayısaldan en az 1 net çözmeleri gerekiyor. Yani DGS'de puanınızın hesaplanması için sayısal testinden en az 1 net yapmalısınız.

DGS 1 NET KURALI NEDİR?

DGS 1 net kuralı adayların puanlarının hesaplanabilmesi için hem sözel hem de sayısal testten 1 net yapmaları gerektiğini ifade ediyor. Sözel veya sayısal testlerden 1 net yapamayan adaylar

ÖSYM'nin 2025 DGS sınavında konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır."

