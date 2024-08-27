DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak
15 Ağustos tarihinde sona eren KPSS DHBT sınavının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. DHBT sınavında nelerin sorulacağı ÖSYM'nin kılavuzunda açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ne zaman yapılacağı belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu'nda DHBT sınavında nelerin sorulacağı da açıklandı.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Ağustos tarihinde başvuruları sona eren KPSS DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.
KPSS DHBT SINAVINDA NELER SORULUYOR?
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre DHBT sınavında sorulacak olan soruların konu başlıkları şöyle:
- İslam İnanç Esasları
- İslam İbadet Esasları
- Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kuran'ı anlama ve meal bilgisi)
- Siyer
- İslam Ahlakı
- Tesfir
- Fıkıh
- Hadis
- Akaid ve Kelam
- İslam Tarihi
- Dinler ve Mezhepler tarihi
- Dini Hitabet
DHBT SINAVINDA HANGİ KONUDAN KAÇ SORU ÇIKIYOR?
DHBT sınavında adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan toplamda 40 soru soruluyor.
Bu sorulardan ilki tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak şekilde temel din bilgisini kapsıyor.
- İslam İnanç Esasları
- İslam İbadet Esasları
- Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kuran'ı anlama ve meal bilgisi)
- Siyer
- İslam Ahkalı
Kalan 20 soru ise öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek şekilde şu konuları kapsıyor:
- Tesfir
- Fıkıh
- Hadis
- Akaid ve Kelam
- İslam Tarihi
- Dinler ve Mezhepler tarihi
- Dini Hitabet
DHBT SINAVINDA BİR SORUYA KAÇ DAKİKA DÜŞÜYOR?
DHBT sınavında adayların 40 soruyu çözmek için toplamda 60 dakikaları bulunuyor.
Adayların bir soruyu çözmek için ise 1 dakika 30 saniyeleri olacak.