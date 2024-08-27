DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak

27 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:11

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ne zaman yapılacağı belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu'nda DHBT sınavında nelerin sorulacağı da açıklandı.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Ağustos tarihinde başvuruları sona eren KPSS DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.

KPSS DHBT SINAVINDA NELER SORULUYOR?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre DHBT sınavında sorulacak olan soruların konu başlıkları şöyle:

İslam İnanç Esasları

İslam İbadet Esasları

Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kuran'ı anlama ve meal bilgisi)

Siyer

İslam Ahlakı

Tesfir

Fıkıh

Hadis

Akaid ve Kelam

İslam Tarihi

Dinler ve Mezhepler tarihi

Dini Hitabet

DHBT SINAVINDA HANGİ KONUDAN KAÇ SORU ÇIKIYOR?

DHBT sınavında adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan toplamda 40 soru soruluyor.

Bu sorulardan ilki tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak şekilde temel din bilgisini kapsıyor.

İslam İnanç Esasları

İslam İbadet Esasları

Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kuran'ı anlama ve meal bilgisi)

Siyer

İslam Ahkalı

Kalan 20 soru ise öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek şekilde şu konuları kapsıyor:

Tesfir

Fıkıh

Hadis

Akaid ve Kelam

İslam Tarihi

Dinler ve Mezhepler tarihi

Dini Hitabet

DHBT SINAVINDA BİR SORUYA KAÇ DAKİKA DÜŞÜYOR?

DHBT sınavında adayların 40 soruyu çözmek için toplamda 60 dakikaları bulunuyor.

Adayların bir soruyu çözmek için ise 1 dakika 30 saniyeleri olacak.